Iraklı sahte estetisyen yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda yıllarca kaçak estetik merkezi işleten ve yakalanmamak için iş yerine tabela asmayan Iraklı sahte estetisyen yakalandı. Kaçak estetik merkezinde botoks, yağ aldırma ve yüz gerdirme gibi işlemlerin yapıldığı belirlendi.

Iraklı sahte estetisyen yakalandı

Beyoğlu'nda, yıllardır çalıştığı belirlenen Iraklı sahte estetisyen yakalandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız iş yerlerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Ekipler araştırma yaparken Hamalbaşı Caddesi'nde bir binaya giriş çıkış yoğunluğunu fark etti.

Binanın 2'nci katında bir estetik merkezi olduğunu gören ekipler, merkezin herhangi bir levhasının olmamasını şüpheli buldu.

BOTOKS, YAĞ ALDIRMA, YÜZ GERDİRME İŞLEMLERİ YAPILAN MERKEZİ MÜHÜRLENDİ

Polis ekipleri, botoks, yağ aldırma ve yüz gerdirme gibi işlemlerin yapıldığı estetik merkezinin kaçak olduğunu belirledi.

Iraklı sahte estetisyen yakalandı - 1

İş yeri sahibi Qasım Saleh Jadaa'nın diplomasının olmadığını tespit eden polis, İl Sağlık Müdürlüğü ve zabıta ekipleriyle birlikte söz konusu adrese baskın düzenledi.

Herhangi bir evrak gösterilemeyince içerideki çok sayıda sedye, tıbbi cihaz ve ilaca el konuldu.

Iraklı sahte estetisyen yakalandı - 2

Meslek yeterlilik belgesi gösteremeyen Jadee'nin 'de oturum izninin de olmadığı anlaşıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine zabıta ekipleri iş yerini mühürledi. Gözaltına alınan Jadee emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

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