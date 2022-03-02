Iraklı Sally’nin cinayet şüphelisine ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Eskişehir'de Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'u öldüren zanlının ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Irak ordusunda binbaşı olarak görev yaparken 2013 yılında bomba patlamasıyla yüzünden yaralanıp emekli olan Ali Challab Al-Abbood (60), 4 yıl sonra 2 kızı ve emekli öğretmen eşi Leyla Naim Al-Abbood (58) ile birlikte Türkiye’ye gelerek Eskişehir'e yerleşti.



Çiftin kızlarında Sally Ali Challab Al-Abbood, geçen yıl 2 Eylül'de ‘kahve içmeye çıkıyorum’ diyerek evden ayrıldı ve bir daha haber alınamadı.

FARKLI KONTEYNERLERE ATTI

Ailesinin başvurusu üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nce özel ekip kuruldu. Yaklaşık 10 bin saat güvenlik ve mobese kamerası kaydını inceleyen ekipler, Al-Abbood'un en son arkadaşı, Amjed Mohsin Mohammed ile görüştüğünü ve 2 Eylül günü saat 15.30 sıralarında Yenibağlar Mahallesi’ndeki evine gittiğini belirledi.



Sally Ali Challab Al-Abbood, 2 Eylül'de Amjed Mohsin Mohammed ile görüntülendi

Güvenlik kameralarında Amjed Mohsin Mohammed ve Sally’nin eve girdiği ancak bir daha çıkmadığı tespit edildi. Ayrıca Mohammed’in evinden elinde ve sırt çantasında poşetlerle defalarca dışarı çıkıp mahalledeki farklı konteynerlere çöp attığı belirlendi.



YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI



Şüpheli Amjed Mohsin Mohammed, Kırklareli üzerinden yasa dışı yollarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. Eskişehir'e getirilen Mohammed, ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan tutuklandı.



Soruşturma kapsamında Mohammed'e yardım ettikleri tespit edilen kardeşi Asaad Mohsin Mohammed, onun arkadaşı Ammeer Muttashar Mahmood ve Sarhan Shihab Ahmed de tutuklanarak cezaevine konuldu.



Polis ekipleri, Porsuk Çayı ve kanalizasyonların yanı sıra şehir çöplüğünde yapılan aramalarda Sally'e ait bir ize ulaşamadı.



AĞIRLATIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS



Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede Sally’i öldürüp parçalara bölen ve çöp konteynerlerine attığı öne sürülen Amjed Mohsin Mohammed hakkında canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.



Sanık Mohammed'e yardım ettikleri tespit edilen tutuklu sanıklar Asaad Mohsin Mohammed, onun arkadaşı Ammeer Muttashar Mahmood ile tutuksuz sanıklar Sarhan Shihab Ahmed ve Hasan Ali Assi hakkında ise ‘suçluyu kayırma’ iddiasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.



Amjed Mohsin Mohammed, yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ



Sally’nin kaybolduğu gün evine geldikten bir süre sonra çıktığını ve bir daha kendisini görmediğini anlatan sanık Mohammed’in hırdavatçıdan balta, daha sonra da testere, başka iş yerinden ise 24 metre naylon poşet aldığı, aynı gece sık sık farklı kıyafetlerle çöp atmaya çıktığı da iddianamede yer aldı.



Sanık Mohammed ise savunmalarında suçlamayı kabul etmeyerek, “Ben hayvanlara mama veriyorum, ekmek gibi bazı yemekleri kendim çöpe bırakıyorum. Balta ve testereyi evde kurbandan kalan etleri kesmek için aldım. Sally isimli kadını ben öldürmedim” dedi.



EVDE SALLY’NİN KAN İZLERİ BULUNDU



İddianamede öldürüldüğü düşünülen ancak cesedi bulunamayan Irak uyruklu Sally’nin kan izlerinin sanık Amjed Mohsin Mohammed’in evindeki 2 bıçakta, yatak odasındaki halı üzerinde, oturma odasındaki gardrop üzerinde bulunan testerede, evde bulunan tornavida, pense ve çekiçte tespit edildiği bilgisi yer aldı.



Sanıklar, mayıs ayında hakim karşısına çıkacak.

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