Irak'ta 4,8 büyüklüğünde deprem: Hakkari'de de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.03'te merkez üssü Irak'ın Erbil kentine bağlı Mergasur ilçesinde 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.



Deprem, Hakkari, Bitlis ile Şırnak'ın Uludere ve Cizre ilçelerinde de hissedildi.

HAKKARİ VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Hakkari Valisi Ali Çelik, sosyal medya hesabından "Saat 21:03’te Irak Erbil/Mergasur bölgesinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem başta Derecik olmak üzere tüm ilçelerimizde hissedilmiştir. İlk bilgilere göre ilçe merkezleri ve köylerimizde ciddi bir sıkıntı bildirimi veya tespiti bulunmamaktadır. Ancak, köylerimiz dahil tüm yerleşim birimlerinde durum tespiti yapmak amacıyla ekiplerimiz görevlendirilmiştir" açıklamasında bulundu.

AFAD: OLUMSUZ İHBAR YOK



AFAD'dan yapılan açıklamada, olumsuz bir ihbarın alınmadığı belirtildi.

AFAD'ın açıklamasında, "Saat 21.03’te Irak’ın Erbil şehrinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Ülkemizdeki en yakın yerleşim yeri olan Hakkari ili Yüksekova ilçesine 8,8 km mesafededir. Deprem sonrası, an itibarıyla, ülkemizde olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip etmekteyiz" ifadelerine yer verildi.

