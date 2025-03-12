imsakiye

Irak'ta 4,8 büyüklüğünde deprem: Yüksekova’da evlerde çatlaklar meydana geldi

Irak’ın Erbil kentinde meydana gelen ve Yüksekova'da da hissedilen 4.8 büyüklüğündeki deprem korkuya neden olurken, ilçedeki birçok evin duvarında çatlaklar meydana geldi.

Irak'ta 4,8 büyüklüğünde deprem: Yüksekova’da evlerde çatlaklar meydana geldi

Dün akşam saat 21.03'te merkez üssü 'ın Erbil kentinde 7 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Hakkari ve ilçelerinde de hissedildi.

Yüksekova'da depremin ardından vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Meydana gelen deprem sonrası Yüksekova'da birçok evde çatlaklar oluştu.

İlçenin camilerinden depremle ilgili anonslar yapılarak; camilerin vatandaşlar için açık kalacağını belirtildi.

Yeşiltaş köyündeki vatandaşlar ise evlerinin önünde ateş yakarak dışarda beklediler

Erbil'de 4,8 büyüklüğünde deprem: Hakkari'de de hissedildi

Erbil'de 4,8 büyüklüğünde deprem: Hakkari'de de hissedildi

Haberi Görüntüle
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...