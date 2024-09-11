Irak'tan Türk vatandaşlarına vize muafiyeti

Irak hükümeti, 50 yaş üstü ve 15 yaş altı Türk vatandaşlarının Irak'a vizesiz seyahat edebileceğini duyurdu.

Irak'tan Türk vatandaşlarına vize muafiyeti

 Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu toplantısında, 50 yaş üzeri ve 15 yaşını doldurmamış umuma mahsus pasaport sahibi Türk vatandaşlarının 'a vizesiz seyahat edebileceği kararı alındı.

Söz konusu Türk vatandaşlarının pasaportlarına Irak'taki havalimanları ve sınır kapılarında giriş mührü basılacak ve bu kişiler Irak'ta 30 gün ikamet edebilecek.

15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük olan Iraklılar için de 'ye vize muafiyeti sağlanmıştı.​​​​​​​

Karar Resmi Gazete'de: 15-50 yaş Irak vatandaşlarına vize muafiyeti

Karar Resmi Gazete'de: 15-50 yaş Irak vatandaşlarına vize muafiyeti

Haberi Görüntüle

Öne Çıkan Video

Özel okulda sahte öğretmen iddiası: 3 aileden suç duyurusu

TÜRKİYE HABERLERİ

Hem ehliyetsiz hem de alkollü sürücüden “Terörist miyim?” tepkisi

Hem ehliyetsiz hem de alkollü sürücüden “Terörist miyim?” tepkisi

Son dakika Manisa'da deprem mi oldu? Az önce deprem Manisa'da nerede oldu? Manisa deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 11 Eylül 2024

Son dakika Manisa'da deprem mi oldu? Az önce deprem Manisa'da nerede oldu? Manisa deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 11 Eylül 2024

UCM Başsavcısından Netanyahu'yu yakalama kararı sürecini hızlandırma talebi

UCM Başsavcısından Netanyahu'yu yakalama kararı sürecini hızlandırma talebi

Alaplı'da feci kaza: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Alaplı'da feci kaza: 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Hatay’da orman yangını

Hatay’da orman yangını

Kendisini muayene eden doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü

Kendisini muayene eden doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...