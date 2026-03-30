İran, Arap ülkelerine 5 binden fazla saldırı düzenledi

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısıyla başlayan İran Savaşı'nda 31 gün geride kaldı. İran, misillemelerinde İsrail topraklarının yanı sıra Körfez bölgesindeki 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktaları da vurmaya devam ediyor.

AA'nın derlemesine göre saldırılardan en fazla etkilenen ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. BAE Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, savaşın başından bu yana savunma sistemlerinin 414 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1914 İHA'ya müdahale ettiği açıklandı.

İKİNCİ SIRADA KUVEYT VAR

Kuveyt Hükümeti Enformasyon Merkezi ve Kuveyt ordusunun yaptığı açıklamalara göre, İran'ın misilleme saldırılarının başlangıcından bu yana 309 balistik füze ve 616 İHA engellendi.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığı ise ülkeye yönelen 174 füze ve 391 İHA'nın savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Katar Savunma Bakanlığı, ülkeye 206 balistik füze ve 93 insansız hava aracı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Ürdün ordusuna göre, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta ülkeye 262 füze ve İHA saldırısı yapıldı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı da ülke topraklarına yönelik en az 52 füze ve 1006 insansız hava aracı saldırısı kaydedildiğini duyurdu.

Umman Sultanlığı 19 İHA ile hedef alındığını açıkladı.