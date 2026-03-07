İran'dan atılan füze. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Provokasyona gelmeyiz
07.03.2026 17:11
Son Güncelleme: 07.03.2026 21:42
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Toplantısı'nın ardından konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Savaşın daha fazla yayılmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili ise "Provokasyona gelmeyiz" derken "İran'dan başka füze gelmemesi gerektiğini ilettik." dedi.
Türkiye ve Dönem Başkanı Azerbaycan'ın yanı sıra üye ülkeler Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın temsil edileceği toplantıda, teşkilat bünyesindeki son gelişmeler ve gelecek dönemde atılacak adımlar değerlendirilecek, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında kapsamlı istişareler gerçekleştirildi.
Dışişleri Bakanı Fidan toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
Fidan, “Uluslararası hukukun hiçe sayıldığı bu günlerde Türk dünyası olarak daha fazla dayanışma göstermemiz gerektiğinin farkındayız.” dedi.
Bakan Fidan'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle;
“Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Savaşın daha fazla yayılmasını istemiyoruz. Bugünde tek seçenek diplomasidir diyoruz ve buna devam ediyoruz. İsrail'in yayılmacı ve bölücü gündemi bilinmektedir. Biz ise dost ve kardeş ülkelerle birlikte barıştan yana tutum sergiledik. Diğer taraftan üçüncü ülkeleri hedef alan saldırıları da en güçlü biçimde kınadığımızı belirtmek istiyorum.
Ülkemiz ve Azerbaycan'ın hedef alınması riski göstermektedir.
Bölgedeki çatışmalar terör örgütlerine ortam hazırlıyor. Tırmanan gerginlik aynı zamanda enerji arz güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın durumunu da yakından takip etmekteyiz."
PEZEŞKİYAN'IN AÇIKLAMALARI
“Savaşın başından itibaren hatta savaştan önce İranlı dostlarımızla yıllardır ne söylüyorsak hala aynı şeyi söylüyoruz. Bir saldırı gelmediği sürece o ülkelere saldırı yaparak baskı üretme amacı doğru değil. Amerika ile büyük bir problem içindesiniz, sizin hiç olmazsa bölgedeki istikrarı, komşularla iyi ilişkiyi esas alan, sorunları masaya yatıran taraf olun dedik. Kendilerine saldırmayan ülkelerin sivil alt yapılarına saldırmak doğru değil. Bu bölgede İsrail yayılmacılığının da ekmeğine yağ sürmek olur. Sayın Pezeşkiyan'ın açıklaması da bu yönde.”
TÜRKİYE'YE DÜŞEN FÜZE
“Bize atılan füze hava sahamıza girerken vuruldu. Biz kolay kolay provokasyona gelen bir ülke değiliz. İranlı arkadaşlarımızla konuştuk, eğer yolunu kaybetmiş bir füze ise başka konu ama bunun devamı gelecekse ki bizim size tavsiyemiz 'aman dikkat edin böyle bir maceraya İran'da kimse atılmasın'. İran'dan başka füze gelmemesi gerektiğini ilettik. Türkiye şimdiye kadar barışa olan hizmeti ortaya koymuştur.”
KÜRT GRUPLARA SİLAH İDDİASI
“İran'da sivil savaş çıkarmayı hedefleyen etnik ve dinsel tüm senaryolara karşıyız. Hem batıyı hem doğuyu bu senaryolara karşı uyarıyoruz. Umuyoruz bölgedeki Kürt kanaat önderlerinin bu türden tarihi bir sorumluluğu sırtlanacak yanlış içinde olmazlar. İran büyük bir ülkedir, buradaki her türlü iç kriz bölgeye çarpan etkisi ile yayılır. Bunu durdurmanın da şu anda arayışı içindeyiz.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanlarını kabul etti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TDT BAKANLARINI KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi toplantısı kapsamında İstanbul'da bulunan Genel sekreter Kubanıçbek Ömüraliyev ile üye ülkelerin dışişleri bakanlarını kabul etti.
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev yer aldı.
Görüşmede ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii kaynaklar bakanı Alparslan Bayraktar ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'da yer aldı.
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, 3 Ekim 2009'da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile kuruldu. Konseyin ismi, 2021'de İstanbul Zirvesi'nde alınan bir kararla "Türk Devletleri Teşkilatı" (TDT) olarak değiştirildi.
Teşkilatın ana hedefleri, Türk devletleri arasında karşılıklı güven ortamının pekiştirilmesi, siyasi dayanışmanın güçlendirilmesi, ekonomik ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi, Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinin kayıt altına alınması ve tanıtılmasını sağlamak.
Sekretaryası İstanbul'da bulunan TDT'nin, halihazırda 5 üyesi (Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan) ve 4 gözlemcisi (Macaristan, Türkmenistan, KKTC, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) bulunuyor.
Teşkilatın müteakip Gayriresmi Zirvesi, bu yılın ilk yarısında Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenecek.
Yılın ikinci yarısında yapılacak olan TDT 13. Zirvesi'ne ise Türkiye ev sahipliği yapacak.