İran'dan atılan füze. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Provokasyona gelmeyiz

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TDT BAKANLARINI KABUL ETTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi toplantısı kapsamında İstanbul'da bulunan Genel sekreter Kubanıçbek Ömüraliyev ile üye ülkelerin dışişleri bakanlarını kabul etti.



Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabulde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev yer aldı.



Görüşmede ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii kaynaklar bakanı Alparslan Bayraktar ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'da yer aldı.



TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, 3 Ekim 2009'da Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan arasında imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile kuruldu. Konseyin ismi, 2021'de İstanbul Zirvesi'nde alınan bir kararla "Türk Devletleri Teşkilatı" (TDT) olarak değiştirildi.

Teşkilatın ana hedefleri, Türk devletleri arasında karşılıklı güven ortamının pekiştirilmesi, siyasi dayanışmanın güçlendirilmesi, ekonomik ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi, Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinin kayıt altına alınması ve tanıtılmasını sağlamak.

Sekretaryası İstanbul'da bulunan TDT'nin, halihazırda 5 üyesi (Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan) ve 4 gözlemcisi (Macaristan, Türkmenistan, KKTC, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı) bulunuyor.

Teşkilatın müteakip Gayriresmi Zirvesi, bu yılın ilk yarısında Kazakistan'ın Türkistan şehrinde düzenlenecek.

Yılın ikinci yarısında yapılacak olan TDT 13. Zirvesi'ne ise Türkiye ev sahipliği yapacak.