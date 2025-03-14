İran casuslarına üç ilde operasyon: Beş şüpheli gözaltında

İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Mensupları ile irtibatlı oldukları anlaşılan beş şüphelinin Türkiye’deki askeri üs ve kritik öneme sahip noktalarla ilgili İran'a bilgi sızdırdığı tespit edildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve MİT koordinesinde şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.



İstanbul, Antalya ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda beş şüpheli gözaltına alındı.



Şüpheliler askeri ve siyasal casuslukla suçlanıyor.

