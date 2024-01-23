İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye geliyor

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki liderin basın açıklaması yapması bekleniyor.

İran Cumhurbaşkanı Reisi Türkiye'ye geliyor

Ankara yarın önemli bir konuğu ağırlayacak.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, resmi ziyaret kapsamında 'ye geliyor.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Cumhurbaşkanı tarafından karşılanacak.

Resmi ziyaret kapsamında liderler önce baş başa bir görüşme yapacak.

Heyetler arası görüşme sonrası Erdoğan ve Reisi'nin basın açıklaması yapması planlanıyor.

Terör örgütleriyle mücadele, İsrail'in Gazze saldırıları ve Rusya-Ukrayna savaşı da Erdoğan ve Reisi'nin gündeminde olacak.

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