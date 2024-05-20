İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümüne Ankara'dan taziye mesajları

İran devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin dün geçirdiği kazada kurtulan olmadığını duyurdu.



Helikopterin enkazına 15 saatlik çalışma sonrasında ulaşılırken, Reisi ile Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Valisi Malik Rahmeti ve İran lideri Hamaney'in Tebriz Temsilcisi Muhammed Ali Al-i Haşim'in de kazada hayatını kaybedenlerin arasında yer aldığı belirtildi.



ANKARA'DAN TAZİYE MESAJLARI



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından İran halkına taziye mesajı gönderdi.



"Elim bir kazada hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyor, acılarını paylaşıyorum." ifadelerini kullanan Kurtulmuş, aynı kazada vefat eden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için de taziyelerini bildirdi.

YILMAZ: BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİMİ İLETİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından "Helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekilere Allah’tan rahmet, ailelerine, dost ve kardeş İran halkına ve devletine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.



BAKAN FİDAN: DERİN ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ



Pakistanlı mevkidaşı ile bugün basın toplantısı yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran halkına başsağlığı dileklerini ileterek, kaza nedeniyle derin üzüntü yaşadığını söyledi.



Fidan, kazanın ardından İranlı yetkililerle yakın koordinasyonda olduklarını belirterek, "Dost ve kardeş İran halkının acısını paylaşıyoruz" dedi.



GÜLER: BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Reisi ve kazada hayatını kaybeden diğer kişileri için başsağlığı diledi. Güler, "Dün elim bir kaza sonucu hayatlarını kaybeden başta İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve hayatlarını kaybeden diğer İranlı siyasetçi, bürokrat ve İran vatandaşlarına Allah’tan rahmet, İran İslam Cumhuriyeti halkına ve kederli ailelere başsağlığı diliyorum." dedi.