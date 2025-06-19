İran Dışişleri Bakanı geliyor

İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı İstanbul'da olacak.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantıda dönem başkanlığını Kamerunlu mevkidaşından devralacak. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir konuşma yapması bekleniyor.



Toplantıda İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarının ele alınacağı özel bir oturum düzenlenecek.



İsrail'in Gazze'de devam eden saldıralarında son durum ele alınacak.

"SALDIRILAR GİTTİKÇE YAYILIYOR"



Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan'ın konuşmasında, İsrail'in bölgedeki saldırılarının gittikçe yayıldığına dikkat çekmesi bekleniyor. Fidan, Türkiye’nin, gerginliğin tırmanmasını önlemek için atılacak her türlü adımı desteklemeye devam edeceğini hatırlatacak ve teşkilat ülkelerine İsrail’in istikrarsızlaştırıcı eylemlerine karşı birleşmeleri ve ortak hareket etmeleri için çağrıda bulunacak.