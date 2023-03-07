İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Türkiye'ye dayanışma ve taziye ziyaretinde bulunacak. Abdullahiyan'ın mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla Ankara'da yapacağı görüşmenin ardından depremin vurduğu illerden Adıyaman'ı ziyaret edeceği belirtildi.

İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı'nca, İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında dayanışma sergilemek amacıyla, yarın 'yi ziyaret edeceği açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla, 8 Mart 2023 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Bakan Abdullahiyan’ın, Ankara’da Sayın Bakanımızla görüşmesi ve ayrıca Adıyaman ilimize ziyarette bulunması öngörülmektedir" denildi.

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