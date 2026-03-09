İran topraklarından ateşlenen bir füze daha Türk hava sahasına girdikten sonra imha edildi. Sistemi imha eden Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma sistemleri.

Sistem, NATO Balistik Füze Savunması (NATO BMD) olarak biliniyor. NATO Entegre Hava ve Füze Savunmasının parçası olarak çalışan sistem tamamen savunma amaçlı.

NATO Aegis füze savunma sistemi bin 200 kilometre menzile sahip. Fotoğraf kaynak: NATO

Sistem, yer ve uydu radarlarının balistik füze tespitinin ardından gemilerdeki anti balistik füzelerin ateşlenmesi üzerine kurulu. NATO'nun programı kapsamında Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyerleri denizden balistik füzelere karşı önleme yapabiliyor. Akdeniz bölgesindeki bir yer radarının İran'dan ateşlenen füzeyi algıladığı ve ardından savaş gemisinden ateşlenen füzenin İran balistik füzesini havada imha ettiği tahmin ediliyor.

Aegis BMD sistemi ikinci kez Türk hava sahasına giren İran füzesini imha etti. Fotoğraf kaynak: NATO

Aegis BMD adındaki sistem, gemi ve karadan ateşlenebiliyor. Aegis (Zeus'un kalkanı) SM-3 anti balistik füzesi, bin 200 kilometre menzile sahip ve 100 kilometre yüksekliğe kadar ulaşabiliyor. NATO tarafından geçtiğimiz hafta bir füzenin imha edilmesinin ardından yapılan açıklamada, “Balistik füze savunma sistemi, İran'dan Türkiye'yi hedef alan bir balistik füzeyi tespit etti, izledi ve etkisiz hale getirdi.” denildi. Bu saldırı sonrasında NATO bölge ülkelerinde hava savunma önlemlerinin artırılmasına karar verdi.