İran hudut hattında kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
18.11.2025 12:05
DHA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran hudut hattında 81 kilo 133 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.
Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz, vatanımızın güvenliği için 7/24 keşif, gözetleme ve devriye görevini kararlılıkla sürdürüyor. Son olarak İran hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 3 adet çuval içerisinde toplam 81 kilo 133 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, gerekli işlemlerin yapılması üzere Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi." ifadelerini kullandı.