İran hudut hattında kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran hudut hattında kilolarca uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz, vatanımızın güvenliği için 7/24 keşif, gözetleme ve devriye görevini kararlılıkla sürdürüyor. Son olarak İran hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 3 adet çuval içerisinde toplam 81 kilo 133 gram uyuşturucu madde tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, gerekli işlemlerin yapılması üzere Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildi." ifadelerini kullandı.