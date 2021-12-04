İran, Natanz'daki nükleer tesisi koruyan hava savunma sistemlerini test ettiükleer tesis yakınlarında patlama

Son dakika haberi! İran devlet televizyonunun haberine göre, patlamanın duyulduğu Natanz bölgesinin hava savunmasından sorumlu komutanı, nükleer tesis yakınlarındaki füze sistemlerinden birinin muhtemel bir saldırıya hazır olup olmadığını test etmek için ateşlendiğini söyledi.



İranlı komutan, kısa süreli tatbikatın bölgede konuşlandırılan askeri sistemleri değerlendirmek amacıyla tamamen güvenli bir ortamda icra edildiğini aktardı.



İran medyasında, daha önce iki kez sabotaja uğrayan Natanz'daki uranyum zenginleştirme tesisi yakınlarında güçlü bir patlama olduğunu haberleri yer almıştı.



Fars haber ajansı, yerel kaynaklara dayandırarak verdiği haberde, bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini belirtirken, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine bağlı Nournews ise olası bir saldırıya karşı koymak amacıyla füze denemesi yapıldığını aktarmıştı.