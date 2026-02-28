"İran nükleer şartını kabul etti" iddiası

ARAKÇİ: ABD İLE YAPTIĞIMIZ EN CİDDİ MÜZAKEREYDİ

Cenevre'deki üçüncü tur müzakerelerin ardından konuşan İran Dışişleri akanı Abbas Arakçi, “Bu, ABD ile yaptığımız en ciddi müzakereydi. Yaptırımlar ve nükleer meselesiyle ilgili ciddi müzakereydi” demişti.

TRUMP: GİDİŞATTAN MEMNUN DEĞİLİM

ABD Başkanı Trump ise dün yaptığı açıklamada "(İran) İyi niyetle ve açık bir şekilde müzakere etmeleri harika olurdu ama bunu anlamıyorlar” dedi. Askeri operasyon konusunda henüz bir karar vermediğini ancak İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını belirten Trump, “Bekleyip göreceğiz ama gidişattan memnun değilim.” diye konuştu.

Başkan Trump, İran'ın uranyum zenginleştirmesini kabul etmediklerini kaydederek “Yüzde 20 zenginleştirme bile olmaz. İran biraz uranyum zenginleştirmek istiyor ama bu kadar petrole sahipken buna gerek yok” ifadelerini kullandı.

ABD-İran müzakerelerinin gelecek hafta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılması bekleniyor.