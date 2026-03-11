Ramazan imsakiyesi banner
İran sınırında son durum. İran'a giriş çıkış yapanların sayısı son 10 günde 20 bin civarında

11.03.2026 13:29

Sınırdan giriş çıkış sayısı savaş öncesine göre düşmüş durumda.

NTV - Haber Merkezi

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan İran Savaşı'nın 12. gününde de Van'daki Kapıköy Sınır Kapısı'nda hareketlilik sürüyor. Son günlerde bazı ülkeler de İran'daki vatandaşlarını Kapıköy'den tahliye ediyor. (Haber: Nizamettin Kaplan)

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş 12. gününde.

 

İran sınırındaki Kapıköy Gümrük Kapısı'nda geçişler kontrollü şekilde devam ediyor. Kimi İran'dan geliyor, kimi ailesinin yanına İran'a gidiyor.

 

74 TAYLAND, 29 SUDAN VATANDAŞI İRAN’DAN AYRILDI

 

Bazı ülkeler de İran'daki vatandaşlarını Van üzerinden tahliye ediyor.

 

Son günlerde birçok ülke İran'daki vatandaşlarını, İran dışına çıkarmaya başladı. Bunlardan biri de Sudan. Bir grup Sudanlı vatandaş İran'dan çıkarak Türkiye'ye giriş yaptı.

 

Aralarında büyükelçi, yardımcısı ve büyükelçilik çalışanlarının da olduğu 28 Sudan vatandaşı Kapıköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geldi. Ayrıca 74 Taylandlı da İran'dan ayrıldı.

 

İran'a giriş çıkış yapanların sayısı son 10 günde 20 bin civarında. 1 Mart-10 Mart arasında yaklaşık 11 bin kişi Türkiye'ye giriş yaptı.

 

Aynı dönemde, 9 bin 500 kişi de Türkiye'den İran'a geçti.

 

Normalde günlük 4 bin yolcunun giriş çıkış yaptığı Kapıköy Sınır Kapısı'nda, bu sayı savaştan sonra bin 700'lere kadar düştü.

