İran sınırında son durum. Kapıköy'de İran'a dönüşler sürüyor

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş dokuzuncu gününde.

AİLELERİNİ MERAK EDEN İRANLILAR ÜLKELERİNE DÖNÜYOR

İran sınırındaki Kapıköy Sınır Kapısı'nda geçişler kontrollü şekilde devam ediyor. İran'dan ayrılanlar kadar ülkeye geri dönenler de var.

Kapıköy Sınır Kapısı'ndaki hareketlilik hafta sonu biraz düşmüş durumda. İran'dan çıkışlar sürerken dönüşler de devam ediyor.

İran'da devam eden bombardıman, özellikle büyükşehirlerde korku ve paniğe neden oluyor.

Van'dan İran'a geçenler arasında çoğunlukla ailelerinden haber alamayanlar olduğu dikkat çekiyor.

Kapıköy Sınır Kapısı’na artık büyük yolcu otobüsleri de gelmeye başladı.

İran’da bulunan yabancı ülke vatandaşları tahliye ediliyor.

Burkina Faso, Tayland ve Filipinler İran'daki vatandaşlarını ülkeden çıkarıyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney 'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.