İran sınırında son durum: Ülkelerine dönüyorlar

İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu’da tansiyon yükselirken, Türkiye-İran sınırındaki kapılarda ise hareketlilik yaşanıyor.

Van'ın Saray ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin İran'a açılan önemli sınır kapılarından biri olan Kapıköy Gümrük Kapısı'nda İranlı vatandaşların ülkelerine dönüşleri devam ediyor.

Yetkililer tarafından alınan tedbirler kapsamında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durdurulurken, ticari yük geçişlerinin ise kontrollü şekilde sürdürüldüğü öğrenildi.