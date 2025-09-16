İran sınırında uyuşturucu operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı, 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı ve 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığınca, İran sınırındaki devriye faaliyetlerinde 14 kilo 342 gram uyuşturucunun ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü belirtilerek, "6'ncı Hudut Tugay Komutanlığımız ve 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığımız tarafından İran hudut hattında icra edilen devriye faaliyetlerinde 14 kilo 342 gram uyuşturucu madde ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.

Ele geçirilen uyuşturucunun Çaldıran ve Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildiği belirtildi.