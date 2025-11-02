İran sınırında milyarlık uyuşturucu operasyonu: Tam 721 kilogram

Sınır kapılarında uyuşturucuyla mücadele sürüyor.

Van'da İran'a açılan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 721 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

Açıklama Ticaret Bakanlığı'ndan geldi.

Bakanlık açıklamasında, risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda bir TIR'ın şüpheli bulunarak mercek altına alındığı anlatıldı.

TIR'DAKİ GİZLİ BÖLMELERE SAKLAMIŞLAR

Araçta gerçekleştirilen X-Ray taraması ve narkotik dedektör köpeği ile yapılan ayrıntılı aramada, aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş 721 kilogram sıvı metamfetamin cinsi uyuşturucu madde bulundu.

PİYASA DEĞERİ 2 MİLYAR 612 MİLYON LİRA

Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 2 milyar 612 milyon lira olduğu bildirildi.

Bakanlık olaya ilişkin soruşturmanın Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğünü duyurdu.