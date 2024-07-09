İran TIR'ı kaza yaptı: 1 yaralı

Van-Hakkari karayolu üzerinde İran plakalı TIR'ın kaza yapması sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı.

İran TIR'ı kaza yaptı: 1 yaralı

Kaza, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Kurubaş Geçidi civarında meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen İran plakalı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis, İpekyolu ve Kurubaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, hafif yaralanan sürücüyü yan yatan TIR'ın kabininden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

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