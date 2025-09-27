İran uyruklu şüpheliye Bayburt'ta uyuşturucudan suçüstü

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı, imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan saha ve analiz çalışmaları kapsamında durdurulan bir yolcu otobüsünde yolculuk yapan Y.S. isimli İran uyruklu şüphelinin üzerinde ve eşyaları arasında arama yapıldı.

Aramada 92 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.