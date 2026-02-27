İran'a uçak seferleri iptal mi edildi? THY'den açıklama

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, İran'a yapılan seferlerin iptal edildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Üstün, gündüz şartlarında icra edilen seferlerin planlandığı şekilde devam etmekte olduğunu söyledi.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yapan Üstün, "İran ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan sefer iptali iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir sefer iptalimiz yoktur. Gündüz şartlarında icra edilen seferlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.