İran'da 300 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İran, akaryakıt taşıyan gemilere operasyon düzenlemeye devam ediyor. Hürmüzgan Eyaleti Yargı Başkanı Müçteba Kahramani, Deniz Kuvvetleri’ne bağlı sınır muhafızlarının güneydeki Umman Denizi açıklarında düzenlediği operasyon sonucunda kaçak akaryakıt taşıyan bir geminin durdurulduğunu ve 300 bin litre yakıtın ele geçirildiğini belirtti.

Kahramani, Deniz Kuvvetleri ve yargının kaçakçılıkla mücadelede iş birliği içinde hareket ettiğini vurgulayarak, “Ülkemizin ulusal kaynaklarını korumak ve ekonomimize daha fazla zarar verilmesini engellemek amacıyla, akaryakıt kaçakçılığıyla hem karada hem de denizde mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.