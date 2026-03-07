İran'da ağır yaralanan şoförün durumu kritik. Annesi "Oğlumun Türkiye'ye gönderilmesini istiyorum" diyor

Reyhanlı ilçesine bağlı Bağlar mahallesinde yaşayan Hüseyin Fırat, İstanbul’dan aldığı yükle Afganistan’a doğru yola çıkan Fırat, Afganistan’da yükü boşalttı.

Yükü boşalttıktan sonra yola çıkan Fırat, İran'ın Tebriz şehrine geldiğinde düşen şarapnel parçalarının aracına isabet etmesiyle ağır yaralandı.

DURUMU KRİTİK

Yaralı sürücü, İran'ın Zincan hastanesinde tedavi altına alındı.

Oğlunun sağlık durumundan endişe duyan anne ise, Fırat'ın Türkiye'de ameliyat olmasını istiyor.

Güncel olarak oğlundan haber alamayan anne, Fırat'ın ameliyat olması gerektiğini ve durumunun da kritik olduğunu söyledi.