İran'da kaçırıldı: 30 bin dolar fidye isteyip "Kulağını kesip göndereceğiz" diye tehdit ettiler

30 BİN DOLAR FİDYE İSTEDİLER Özbek’in ağabeyi Ali Özbek, kardeşinin kaçırıldığını, kaçıran kişilerin kendilerini arayarak 30 bin dolar fidye talebinde bulunduğunu söyledi. Fidye talebinin ardından aileye de Salim Özbek’in görüntüleri gönderildi. Ali Özbek, “Kendi numaralarından WhatsApp’tan aradılar. Önce inanmadık ama sonra kardeşimin elleri bağlı, işkence gördüğü fotoğraflarını gönderdiler. Bize, ‘30 bin dolar verin, yoksa birkaç gün sonra kulağını kesip göndereceğiz’ dediler." dedi. Yetkililerden yardım isteyen Özbek, "Kardeşimin hayatı tehlikede. Biz Özbekistanlıyız ama 30 yıldır Türkiye ’de yaşıyoruz. Artık burası bizim evimiz. Kardeşimi kurtarın." diye konuştu.

"NE OLUR AMCAMI KURTARIN"



Salim Özbek’in yeğeni Muhammet Özbek ise yaşanan süreci şöyle anlattı:



“Amcamın eşi yıllar önce 3 çocuğunu da alıp kaçtı. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Amcam yıllarca yalnız kaldı. Sonra İran’da yaşayan Afganistanlı bir kadınla imam nikahlı evlendi. Yaklaşık bir ay önce İran’a eşini ziyarete gitti ama bölgedeki karışıklıklar ve savaş nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı.



Geçtiğimiz hafta tekrar gitti, pazar günü de kaçırılmış. Pazartesiden beri haber alamıyoruz. Kaçıranlar WhatsApp’tan tehdit edip, işkence fotoğrafları gönderiyor. Hayatından çok endişeliyiz.



Ne olur amcamı kurtarın. Amcam Salim Özbek Erzincan’da terzilik yapar, kendi halinde bir insandı. Kimseyle bir husumeti yoktu. İran’a sadece imam nikahlı eşini getirmeye gitmişti. Bu şekilde kaçırılması ve fidye istenmesi bizi derinden sarstı. Maddi gücümüz de yok, ne yapacağımızı bilemiyoruz."

"SESİMİZİ DUYUN"



Aile, İran’daki Türk Konsolosluğu’na bilgi verdiklerini belirterek, “Kardeşimiz günlerdir işkence görüyor olabilir. Her geçen saniye önemli. Lütfen sesimizi duyun, kardeşimizi kurtarın" dedi.