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İran'da yasadışı bahis oynatan ve Türkiye'de para aklamaya çalışan örgüt lideri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İran'da yasa dışı bahis oynatarak elde ettiği geliri Türkiye'de aklamaya çalışan Sait Emiri'nin İzmir'de yakalandığını açıkladı.

İran'da yasadışı bahis oynatan ve Türkiye'de para aklamaya çalışan örgüt lideri yakalandı

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda Kartel-6 operasyonunun ayrıntılarına yer verdi.

’da yasadışı bahis oynatan organize suç örgütünün elebaşı olan ve suç gelirlerini 'de aklamaya çalışan “Sait Emiri", düzenlenen “KARTEL-6” operasyonuyla İzmir’de yakalandı.

İstanbul Başsavcılığı, MASAK ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ünün yaptığı çalışmalar sonucunda suç örgütü elebaşı Sait Emiri'nin yurt dışına kaçmaya hazırlandığı tespit edildi.

Emiri, İzmir'de başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak kaldığı otelde yakalandı.

Organize suç örgütünün elebaşının da içerisinde bulunduğu 4 kişi tutuklandı, 6 kişiye ise adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlarda 120 bin dolar, 80 bin euro, 500 bin dolar değerinde 9 lüks saat, 15 şirket, 10 araç, 17 yaşında ve 9 şirket ortaklık payına el konuldu.

Yerlikaya, İstanbul Başsavcılığı, MASAK’ı ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik etti.


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