İran'da düşen Başaran Holding'e ait özel jette hayatını kaybeden 11 kişiden 9'u son yolculuklarına uğurlandı.

Cenazelerden 8'i İstanbul'da, 1'i ise Konya'da toprağa verildi.

İSTANBUL

İran’daki kazanın kurbanları arasında olan Liana Hananel için Ulus'taki Arnavutköy Musevi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Hananel'in cenazesi burada toprağa verildi.

Jasmin Baruh Siloni için de Ulus'taki Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı'nda cenaze töreni yapıldı. Törenin ardından Siloni'nin cenazesi burada toprağa verildi.

Liana Kalma Hananel'in naaşı

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze törenlerine Hananel ile Siloni'nin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Türkiye Hahambaşı İsak Haleva da katıldı.

ASLI İZMİRLİ VE AYŞE AND, ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NDA DEFNEDİLDİ

Ayşe And ve Aslı İzmirli'nin cenazeleri de Zincirlikuyu Mezarlığı içinde bulunan camiye getirildi. Cenazelerin camiye getirilmesi sırasında, And ve İzmirli'nin aileleri ile yakınlarını gözyaşına boğdu.

Cenaze aracından indirilen Ayşe And'ın tabutuna annesi Ayşıl Eke de gözyaşları içinde omuz verdi. Tabutu musalla taşına kadar taşıyan anne, uzun süre tabuta sarılarak ağladı.

Aslı İzmirli'nin naaşı

Aslı İzmirli'nin Lübnanlı nişanlısı Bassam Houssami, ailesiyle birlikte Zincirlikuyu Mezarlığı gasilhanesine gelerek cenazeyi teslim aldı. Houssami burada taziyeleri kabul etti.

Bu yaz evlenmeyi planlayan Aslı İzmirli'nin tabutuna beyaz tülbent örtüldü.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayşe And ve Aslı İzmirli Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile mezarlıklarında toprağa verildi.

EDA USLU, ESENYURT İSTİKLAL MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Kabin memuru Eda Uslu'nun cenaze namazı Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kılındı.



Cenaze namazına Uslu'nun annesi Bedia Uslu, kardeşi Ela Uslu, Ercan Uslu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve aile yakınları, sevenleri katıldı.

Eda Uslu'nun naaşı

Yakınları ve ailesi tabutun başında dua edip, taziyeleri kabul etti.



Öğlen namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Uslu'nun cenazesi Esenyurt İstiklal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

MİNA BAŞARAN VE 2 ARKADAŞI İÇİN ATAKÖY'DE TÖREN

Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı için ise İstanbul Ataköy 5. Kısım Camisi'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, eski bakanlar Mehmet Ağar, Faruk Özak, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ve aile yakınları katıldı.

Mina Başaran'ın naaşı

MİNA'NIN BABASI VE ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Mina Başaran 27 yaşındaydı. Mina'nın babası Hüseyin Başaran ve annesi Beril Başaran kızlarının tabutu başında gözyaşlarına boğuldu.

Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran (ortada) ve oğlu Can Başaran da (sağda)

Mina'nın 14 Nisan'da evleneceği nişanlısı Murat Gezer tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.



Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer (solda), tabuta çiçek koydu.

Burcu Gündoğar Urfalı bekarlığa veda organizasyonu için Mina Başaran'ın yanında Dubai'ye giden isimlerdendi.

Burcu Gündoğar Urfalı'nın naaşı

Burcu Gündoğar Urfalı, Sinan Urfalı ile evliydi ve üniforma üreten bir şirketin kurucusuydu. Sinan Urfalı, törene boynunda eşinin şalıyla katıldı.

Burcu Gündoğar Urfalı'nın eşi Sinan Urfalı, eşinin tabutunun yanından ayrılmadı.

34 yaşındaki Sinem Akay özel bir tasarım şirketinin kurucusuydu. Sinem Akay'ın annesi Gamze Akay, babası Çetin Akay ve kardeşi Seda Akay, Sinem için taziyeleri kabul etti.

Mina Başaran'ın cenazesi, Kemercountry'deki Göktürk Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına, Akay ve Urfalı'nın cenazeleri ise Edirnekapı Şehitliği içerisindeki aile mezarlıklarına defnedildi.



KONYA



Pilot Melike Kuvvet için, Konya'nın Karatay ilçesindeki Hacı Veyis Camii'nde tören düzenlendi.

Melike Kuvvet'in naaşı

Törene Kuvvet'in yakınları ve meslektaşları katıldı. Melike Kuvvet, 2014 yılında FETÖ kumpasıyla ''yüzbaşı'' rütbesindeyken ordudan atılmış ancak verdiği hukuk mücadelesiyle yeniden Hava Kuvvetleri'ne "binbaşı" olarak katılmaya hak kazanmıştı.

ŞEHİT PROSEDÜRÜ UYGULANDI, TABUTUNUN ÜZERİNE PİLOT TULUMU BIRAKILDI



Bu yüzden cenaze töreninde Melike Kuvvet için şehit prosedürü uygulandı. Tabutunun üzerine binbaşı rütbeli pilot tulumu koyuldu, saygı nöbeti tutuldu.

Anne Emine Umman ve ablası İlknur Kuvvet Çelik tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Melike Kuvvet'in naaşı, törenin ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ZEYNEP COŞKUN YARIN BURSA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Zeynep Coşkun'un naaşı yarın Bursa'da defnedilecek. Düşen jette hayatını kaybeden kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesi için kimlik tespit çalışmaları ise İran'da sürüyor.

İstanbul'a gelmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel jetin, İran'ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Durk Enar Köyü yakınlarına düşmesi neticesinde 3'ü mürettebat toplam 11 kişi hayatını kaybetmişti.

ÖZEL JET NEDEN DÜŞTÜ?