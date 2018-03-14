İran'da düşen jette hayatını kaybedenlerden 10'unun cenazesi, Türkiye'ye getirilerek ailelerine teslim edildi.
İran’dan kalkan askeri nakliye uçağı, Diyarbakır’daki yakıt ikmalinin ardından İstanbul'a hareket etti.
Cenazeleri taşıyan uçak, 12.20'de Atatürk Havalimanı’na indi.
İşadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın cenazesini karşılamaya nişanlısı Murat Gezer de geldi.
Uçaktan alınan cenazeler, havalimanındaki işlemler sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait araçlarla otopsi ve kimlik tespiti için Yenibosna'daki İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerinin de özel araçlarıyla İstanbul Adli Tıp Kurumu'na girdiği görüldü.
Adli tıp önünde kameralara acı bir görüntü yansıdı. Hayatlarını kaybedenlerin getirildiği tabutların görüntüsü yürekleri yaktı.
İKİSİ HARİÇ CENAZELER TESLİM EDİLDİ
Mina Başaran, Sinem Akay, Jasmin Baruh Siloni, Burcu Gündoğan Urfalı, Liana Hananel, Ayşe And, Asligül İzmirli ve Eda Uslu'nun cenazeleri ailelerine teslim edildi. Cenazeleri teslim alan ailelerin gözyaşlarına boğulduğu görüldü.
Şehir dışında toprağa verilecek Zeynep Coşkun (Bursa) ile ikinci kaptan Melike Kuvvet'in (Konya) cenazeleri ise teslim edilmedi.
HAHAMBAŞI DA GELDİ
Musevi vatandaşlar Liana Hananel ve Jasmin Baruh Siloni için Türkiye Musevi Cemaati Lideri Hahambaşı İsak Haleva da adli tıp kurumuna geldi.
YARIN TOPRAĞA VERİLECEKLER
Mina Başaran, Burcu Gündoğan Urfalı ve Sinem Akay'ın yarın kılınacak ikindi namazı sonrası, Ataköy 5. Kısım Camii'nde düzenlenecek cenaze törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.
"KIZIM UÇAKTA MI?"
Kazada hayatını kaybeden, kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesi ise henüz İran'dan getirilmedi.
Gebeş'in cenazesinin ise DNA çalışmalarının tamamlanmasından sonra gönderileceği kaydedildi.
Öte yandan Gebeş'in emekli pilot babası Vasif Gebeş'in, cenazeleri İstanbul'a getiren uçağin pilotuna kızının uçakta olup olmadığını sordurduğu ortaya çıktı.
Hafta sonu İstanbul'a gelmek için Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan Başaran Holding'e ait özel Türk uçağı, İran'ın güneybatısındaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Kiyar ilçesinin Durk Enar köyü yakınlarına düşmüştü.
Kazada, işadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran, 7 arkadaşı ve 3 mürettebat hayatını kaybetmişti.
CENAZELERİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ