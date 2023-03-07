İran'daki toplu zehirlenme  olaylarına ilk gözaltı

İran'da çoğunlukla kız okullarında yaşanan ve ülkede protestolara yol açan toplu zehirlenme vakalarıyla ilgili bazı kişilerin gözaltına alındığı bildirildi.



İran devlet televizyonuna konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mecid Mirahmedi, öğrencilerin toplu zehirlenmesiyle ilgisi tespit edilen bazı kişilerin 5 eyalette istihbarat ekipleri tarafından gözaltına alındığını açıkladı.



Kaç kişinin gözaltına alındığını net olarak belirtmeyen Mirahmedi, "İstihbarat teşkilatlarının istihbarat ve araştırma tedbirlerine istinaden, 5 eyalette bazı kişiler gözaltına alındı ve ilgili teşkilatlar konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir." dedi.



TOPLU ZEHİRLENME VAKALARI



İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana genellikle kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda toplu zehirlenme vakaları yaşanıyor. Öğrencilerde, solunum sıkıntısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve uzuvlarda uyuşma gibi belirtiler görülüyor.



Eğitim ve Öğretim Bakan Yardımcısı Yunus Penahi, 26 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında, öğrencilerin zehirlenmesinin kasıtlı olduğunu değerlendirdiklerini ifade ederek, "Bazı kişilerin başta kız okulları olmak üzere tüm okulların kapatılmasını istediği tespit edildi." demişti.