İran'dan ateşlenen 4. füze önlendi

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen ve Türk sahasına giren yeni bir füzenin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler milli güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir."

DÖRDÜNCÜ KEZ FÜZE İMHA EDİLİYOR

Bu son olayla birlikte, dördüncü kez İran'dan ateşlenen füze imha edilmiş oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son olarak, 13 Mart 20026 tarihinde, İran'dan ateşlenen bir balistik füzenin Türkiye üzerinde imha edildiğini açıkladı.

bu olay öncesinde, 9 Mart 2026 tarihinde İran'dan ateşlenen balistik füzenin Türk hava sahasında etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Bazı mühimmat parçalarının Gaziantep’e düştüğü, olayda can kaybı olmadığı da belirtilmişti. Olayla ilgili İran büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrılarak izahat istenmişti.

4 Mart 2026 tarihinde yine İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinden Türk hava sahasına yönelen bir füze, NATO Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edilmişti.

Önleyici bir füzenin parçası Hatay Dörtyol’da açık bir alana düşmüş, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştı.

İRAN FÜZELERİNE KARŞI MALATYA'YA VE İNCİRLİK'E PATRIOT KONUŞLANDIRILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk hava sahasının korunması amacıyla yeni bir adım atmıştı. Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'ya Patriot Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacağını bildirmişti. Bu kararın ardından İncirlik'e de patriot füzesi konuşlandırıldı.