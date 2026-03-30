Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen ve Türk sahasına giren yeni bir füzenin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

Ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tedbirler kararlılıkla ve tereddütsüz bir şekilde alınmakta, bölgedeki bütün gelişmeler milli güvenliğimiz öncelenerek dikkatle takip edilmektedir."

Güvenlik kaynakları, bu füzenin Türk topraklarına düşen bir parçasına şu ana kadar ulaşılmadığı bilgisini de verdi.

DÖRDÜNCÜ KEZ FÜZE İMHA EDİLİYOR

Bu son olayla birlikte, dördüncü kez İran'dan ateşlenen füze imha edilmiş oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), son olarak, 13 Mart 20026 tarihinde, İran'dan ateşlenen bir balistik füzenin Türkiye üzerinde imha edildiğini açıkladı.

bu olay öncesinde, 9 Mart 2026 tarihinde İran'dan ateşlenen balistik füzenin Türk hava sahasında etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Bazı mühimmat parçalarının Gaziantep’e düştüğü, olayda can kaybı olmadığı da belirtilmişti. Olayla ilgili İran büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrılarak izahat istenmişti.

4 Mart 2026 tarihinde yine İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasından geçerek Hatay bölgesinden Türk hava sahasına yönelen bir füze, NATO Hava Savunma Sistemleri tarafından imha edilmişti.

Önleyici bir füzenin parçası Hatay Dörtyol’da açık bir alana düşmüş, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştı.

İRAN İNKAR EDİYOR

İran, bu balistik füzelerin kendi topraklarından atıldığını uzun süredir inkar ediyor . İran'lı yetkililer Türkiye'nin net tespitlerine rağmen, bu füzelerin başka ülkeler tarafından ateşlendiğini gibi bir iddiayı dile getirmeyi sürdürdü. Türkiye, muhtelif kanallarla, bu tür eylemlerin kabul edilemediğini İran'a iletti. İran'ın Ankara Büyükelçiliği, 13 Mart 2026 tarihinde yaptığı açıklamada aynı iddiayı yineledi ve Büyükelçilik, konunun ayrıntılı şekilde incelenmesi için Türkiye ile birlikte çalışabileceklerini belirterek, “İran İslam Cumhuriyeti, herhangi bir belirsizliği gidermek amacıyla bu konunun ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için ortak bir teknik ekip oluşturulmasına hazırdır.” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada ayrıca İran’ın Türkiye’nin egemenliğine saygı duyduğu vurgulandı. Büyükelçilik, “İran İslam Cumhuriyeti dost ve komşu ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaktadır.” açıklamasını yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 15 Mart 2026 tarihinde, füzeler konusunda NTV'ye açıklama yaparken, güçlü bulgulara rağmen, füzelerin İran ordusu tarafından ateşlenmediğini ileri sürdü.

İRAN FÜZELERİNE KARŞI MALATYA'YA VE İNCİRLİK'E PATRIOT KONUŞLANDIRILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk hava sahasının korunması amacıyla yeni bir adım atmıştı. Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'ya Patriot Hava Savunma Sistemi konuşlandırılacağını bildirmişti. Bu kararın ardından İncirlik'e de patriot füzesi konuşlandırıldı .

PATRIOT BALİSTİK FÜZELERE KARŞI KORUMA SAĞLIYOR

Patriot hava savunma sistemi uçaklara, seyir füzelerine ve taktik balistik füzelere karşı orta ve yüksek irtifada koruma sağlıyor.

1985 yılından itibaren kullanımda ve 160 kilometre menzilde etkili

Patriot sistemi, çok işlevli radarları sayesinde aynı anda birçok hedefi tespit edip izleyebilme kapasitesine sahip.

Mobil bir yapıya sahip olan sistem, hızlı bir şekilde farklı bölgelere taşınabilip, kurulabiliyor.

Patriot, özellikle PAC-3 füzesi ile balistik füzelere karşı savunma yeteneğine sahip.

Adana İncirlik yakınlarında da NATO misyonu kapsamında İspanya’ya ait Patriot PAC-3 bataryaları bulunuyor.

NATO BMD DE DEVREDE

Malatya'ya ve İncirlik'e konuşlandırılacak sistemlerin yanı sıra, NATO'nun Akdeniz bölgesinde gelişmiş başka sistemleri de bulunuyor. Bu sistem, NATO Balistik Füze Savunması (NATO BMD) olarak biliniyor. NATO Entegre Hava ve Füze Savunmasının parçası olarak çalışan sistem tamamen savunma amaçlı.

Sistem, yer ve uydu radarlarının balistik füze tespitinin ardından gemilerdeki anti balistik füzelerin ateşlenmesi üzerine kurulu. NATO'nun programı kapsamında Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyerleri denizden balistik füzelere karşı önleme yapabiliyor. Akdeniz bölgesindeki bir yer radarının İran'dan ateşlenen füzeyi algıladığı ve ardından savaş gemisinden ateşlenen füzenin İran balistik füzelerini havada imha ettiği tahmin ediliyor.

Aegis BMD adındaki sistem, gemi ve karadan ateşlenebiliyor. Aegis (Zeus'un kalkanı) SM-3 anti balistik füzesi, bin 200 kilometre menzile sahip ve 100 kilometre yüksekliğe kadar ulaşabiliyor. NATO tarafından geçtiğimiz hafta bir füzenin imha edilmesinin ardından yapılan açıklamada, “Balistik füze savunma sistemi, İran'dan Türkiye'yi hedef alan bir balistik füzeyi tespit etti, izledi ve etkisiz hale getirdi.” denildi. Bu saldırı sonrasında NATO bölge ülkelerinde hava savunma önlemlerinin artırılmasına karar verdi.