İran'dan gelen yolcu otobüsünde ele geçirildi: "Radyoaktif element"e el konuldu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran'dan gelerek Gürbulak Gümrük Kapısı üzerinden yurda giriş yapan bir yolcu otobüsünü, şüphe üzerine Doğubayazıt ilçesindeki yol kontrolü uygulama noktasında durdurdu.



Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, araçta yapılan aramada, sürücüye ait olduğu belirlenen çantada 9 karton gümrük kaçağı sigara bulundu.

İRAN UYRUKLU SÜRÜCÜ GÖZALTINDA



Bir kartonun diğerlerinden ağır olduğunu fark eden ekipler, yaptıkları detaylı aramada, sigara paketlerinin içerisine gizlenmiş 6 gram kaliforniyum maddesi ile 378 altın sikkeye el koydu. Gözaltına alınan İran uyruklu sürücü A.H, jandarmadaki işlemlerinin ardından Doğubayazıt Adliyesine sevk edildi.



Savcılıkta ifadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Konuyla ilgili soruşturma devam ederken, ele geçirilen kaliforniyum maddesinin maddi değerinin yüksek olduğu öğrenildi.