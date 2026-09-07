İran'dan Hürmüz adımı. Yeni yasaklı bölge ilen edilecek

İran ile ABD arasında yeniden başlayan karşılıklı saldırılar devam ederken, Tahran yönetimi savaşın en kritik alanı olan Hürmüz Boğazı 'yla ilgili yeni bir hamle yaptı.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Umman ile Hürmüz Boğazı’nın giriş ve çıkışının Tahran’ın kontrolünde olan yeni koridoruyla ilgili anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını duyurdu.

BOĞAZDA YENİ KISITLI ALAN

Katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalar yapan Rızai, “Yakında Hürmüz Boğazı çevresinde kısıtlı bir alan ilan edeceğiz.” dedi.

Muhsin Rızai, söz konusu alanın ABD’nin deniz ablukası uyguladığı alandan başlayarak Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ni kapsayacağını söyleyerek, ilan edilecek yeni alana "izinsiz" giren her geminin İran tarafından kara listeye alınacağı uyarısında bulundu.

Ülkesinin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı önlemleri sıkılaştıracağını dile getiren Rızai, bu önlemlerin füze saldırılarından daha fazla etki yaratacağını belirterek “Hürmüz Boğazı’nın açık kalması taahhüdünü ABD’lilerin saldırı ve sabotaj düzenlememesi halinde veririz.” dedi.

İran’ın ABD savaş gemilerine yönelik saldırıları hakkında da konuşan Rızai, “48 saat önce ilk kez gemisavar füzemizi ABD savaş gemisi üzerinde test ettik.” diye konuştu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Rızai, İran ile ABD arasında arabulucu rolü üstlenen ülkelerin, iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanması noktasında etkisiz olduğunu da öne sürdü.

SALDIRILAR YENİDEN BAŞLADI

İki ülke arasındaki kırılgan ateşkes, temmuz ayında Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere yönelik saldırıların ardından çökmüştü. Küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip boğazdan savaş öncesinde dünya petrol arzının yaklaşık beşte biri geçiyordu.

ABD Başkanı Donald Trump son haftalarda Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenlik tartışmasını da gündeme getirirken, Başkan Yardımcısı JD Vance ise İran ticari gemilere yönelik saldırılarını durdurmadıkça Washington'ın Tahran'la yeniden müzakereye başlamayacağını söyledi.

ABD yönetimi çatışmanın boyutunu küçümseyen açıklamalar yaparken Trump savaşı "küçük bir mesele" olarak nitelendirdi. Vance ise daha önce "Buna savaş demezdim" ifadesini kullanmıştı.