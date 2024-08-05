İran'dan Türkiye'ye giriş yapan TIR'da 2.2 ton metamfetamin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan 2.2 ton pudraya emdirilmiş vaziyette metamfetamin cinsi uyuşturucu maddenin Gümrükler Muhafaza ekiplerince ele geçirildiğini bildirdi.

İran'dan Türkiye'ye giriş yapan TIR'da 2.2 ton metamfetamin ele geçirildi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Gümrükler Muhafaza birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 'dan 'ye giriş yapan TIR'da yasal yük olarak beyan edilen pudra cinsi eşya içerisinde 2.2 ton pudraya emdirilmiş vaziyette metamfetamin cinsi uyuşturucunun ele geçirildiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği kaydedilen açıklamada, bakanlığa bağlı ekiplerin, dikkatli ve özverili çalışmaları neticesinde zehir tacirlerine büyük darbeler indirmeye devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, “Birimlerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında, maddelerin yasadışı trafiğini önleyerek gençlerimizin zehirlenmesine karşı yürütülen kararlı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz” ifadeleri yer aldı.

İran'dan Türkiye'ye giriş yapan TIR'da 2.2 ton metamfetamin ele geçirildi - 1

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