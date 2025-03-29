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İran’dan uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

İran’dan aldıkları uyuşturucu, aracın gizli bölmesine saklayan iki yabancı uyruklu şüpheli Ordu’da yakalandı.

İran’dan uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

’da batı illerine götürmek isteyen iki şüpheli yakalandı.

Polisin Fatsa’da yaptığı operasyonda, İran’dan Ordu güzergahını kullanarak batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları tespit edilen aracın şoförü E.R. (31) ve B.A. (35) isimli şüpheliler yakalandı.

KAPORTAYI KESİP GİZLEMİŞLER

Ekiplerin narkotik köpeklerinin de yardımıyla yaptıkları çalışmalar sonucu uyuşturucu maddelerin aracın marşpiyel kısmına gizlendiği anlaşıldı.

Ekiplerin aracın lastiklerini sökerek yaptıkları detaylı inceleme sonrası aracın kaportasının kesilerek bir kapak yapıldığı, uyuşturucu maddelerin burada taşındığı belirlendi.

Yapılan aramada toplamda 9 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

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