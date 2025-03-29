İran’dan uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Ordu’da batı illerine uyuşturucu götürmek isteyen iki şüpheli yakalandı.



Polisin Fatsa’da yaptığı operasyonda, İran’dan Ordu güzergahını kullanarak batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları tespit edilen aracın şoförü E.R. (31) ve B.A. (35) isimli şüpheliler yakalandı.



KAPORTAYI KESİP GİZLEMİŞLER



Ekiplerin narkotik köpeklerinin de yardımıyla yaptıkları çalışmalar sonucu uyuşturucu maddelerin aracın marşpiyel kısmına gizlendiği anlaşıldı.



Ekiplerin aracın lastiklerini sökerek yaptıkları detaylı inceleme sonrası aracın kaportasının kesilerek bir kapak yapıldığı, uyuşturucu maddelerin burada taşındığı belirlendi.



Yapılan aramada toplamda 9 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.