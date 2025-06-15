İran'ın fırlattığı füzeler Hatay semalarında görüldü

İran tarafından İsrail'e fırlatılan füzeler, Hatay semalarından görüldü. Füzeler, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İran'ın fırlattığı füzeler Hatay semalarında görüldü

Antakya başta olmak üzere Samandağ, Yayladağı, Reyhanlı ve Altınözü ilçesinde cep telefonu ile kayda alınan görüntülerde, gökyüzünde hareket eden parlak cisimler görüldü.

Yetkililerden olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, görüntülerin ’ın ’e yönelik balistik füze saldırısı sırasında fırlatılan füzeler olabileceği değerlendiriliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...