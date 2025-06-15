İran'ın fırlattığı füzeler Hatay semalarında görüldü

Antakya başta olmak üzere Samandağ, Yayladağı, Reyhanlı ve Altınözü ilçesinde cep telefonu ile kayda alınan görüntülerde, gökyüzünde hareket eden parlak cisimler görüldü.

Yetkililerden olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, görüntülerin İran’ın İsrail’e yönelik balistik füze saldırısı sırasında fırlatılan füzeler olabileceği değerlendiriliyor.