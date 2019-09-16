İstanbul'da yaşayan İranlı iş insanı Alıreza Aghajanı Namını, Ankara'da önce kaçırıldı, sonra darp ve gasp edildi ve en sonunda da bir otomobilin bagajında kitlenerek terk edildi.

İstanbul'da ticaretle uğraşan İranlı iş insanı Alıreza Aghajanı Namını, bazı işleri için Ankara'ya gitmek üzere lüks bir otomobil kiraladı. 2'si daha önce bir otomobil kiralama şirketinde çalışan 4 kişi, iş insanını 2 gün boyunca adım adım takip etti.

İş insanının Ankara'da kaldığı oteli tespit eden zanlılar, 9 Eylül günü rezervasyon yaparak aynı otelde 1 gece kaldılar. İddialara göre, ertesi gün iş insanını arayan bir kişi, kiraladığı araçta teknik bir sorun yaşandığını söyleyerek aracı yeni bir araçla değiştireceklerini söyledi. İş insanının kaldığı otelin önüne gelen bir kişi, iş insanının kiraladığı lüks otomobilin kaputunu açarak bir süre aracı inceledi. Aracın arızalı olduğunu ve arızanın giderilmesinin kısa süreceğini söyleyen kişi, iş insanı ile birlikte bir oto sanayi sitesine gitmeleri gerektiğini söyledi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI, DÖVÜLEREK ARACA ZORLA BİNDİRİLDİ

Ankara'da bir oto sanayi sitesinin önüne geldiklerinde başka bir araçla 3 kişinin kendilerine doğru koştuklarını gören iş insanı, endişelendi ve çevrede bulunan bir iş yerine girerek saklanmaya çalıştı. 4 kişi, İranlı iş insanı sığındığı iş yerinden döverek ve ellerini bağlayarak zorla otomobile bindirdi.



TÜM PARASI GASP EDİLDİ



Zorla araca bindirilen iş insanı kendisini kaçıranlar tarafından önce tehdit edildi sonra tüm parası gasp edildi. Ankara'dan İstanbul'a kadar süren yolculuk esnasında İranlı iş insanının 5 bin dolar ile 3 bin lirasını gasp eden zanlıların, iş insanından banka hesaplarındaki paraları da istediği, ancak iş insanının 'hayır' cevabı üzerine dövüldüğü öğrenildi.



ELLERİ VE AYAKLARINI BAĞLAYIP, BAGAJA KAPATIP KAÇTILAR



Parası gasp edilen ve Ankara'dan başlayarak İstanbul'a kadar süren dehşet dolu yolculuk Arnavutköy'de sona erdi. Zanlılar İranlı iş insanını Arnavutköy'e bağlı Tayakadın Mahallesi'nde İstanbul Havalimanı yolu üzerinde elleri ve ayakları bağlı bir şekilde kiraladığı otomobilin bagajına kapatarak kaçtılar.



POLİSLER FARKETMESE HAVASIZLIKTAN ÖLEBİLİRDİ



İstanbul Havalimanı yolu üzerinde yaklaşık 2 saat bagajda kapalı kalan iş insanı, polislerin dikkati sayesinde kurtuldu. Havalimanında görevli polisler, yol kenarında park etmiş otomobili görerek yanına geldikleri otomobilin bagajından ses geldiğini farkettiler. Bagajı açtıklarında İranlı iş insanı Alıreza Aghajanı Namını'yi elleri ve ayakları bağlanmış bir şekilde gören polis ekipleri, durumu bölgenin güvenliğini sağlayan Arnavutköy Jandarma ekiplerine bildirdi.

Otomobilin bagajında havasız kaldığı için fenalaşan iş insanına polis ve jandarma görevlileri yardım etti.



Ankara'dan İstanbul'a kadar elleri ve ayakları bağlı bir şekilde getirildiğini söyleyerek başından geçenleri Jandarma ekiplerine anlatan Alıreza Aghajanı Namını, eski sekreterinin de aralarında bulunduğu bir şebekenin kendisini darp ve gasp ettiklerini söyleyerek şikayetçi oldu.



2 KİŞİ TUTUKLANDI



Alıreza Aghajanı Namını'nin ifadesi doğrultusunda harekete geçen Jandarma ekipleri 4 gaspçıdan 2'sini yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltı süreleri sonunda Nöbetçi Mahkeme'ye sevkedilen zanlılar Rahmi Kırım ve Uğur Ağdaş tutuklandı. İş insanı verdiği bilgiler doğrultusunda şüphe üzerine gözaltına alınan iş insanının eski sekreteri Zhıla P. ile Orhan F., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.