İranlı kadınların Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki Milano oyununu polis bozdu

SAHTE BİNİŞ KARTI GÖSTERDİLER Sabah gazetesinin haberine göre, iki kadın daha sonra Milano uçağına yöneldi. Ainaz B. ve Faezeh J. buradaki görevlilere daha önce üzerlerine çıkış kaşelerinin basıldığı sahte biniş kartlarını gösterdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan “Tiflis’e gidiyoruz.” diyerek orijinal belgelerle pasaport kontrolünden geçip, sahte belgelerle Milano uçağına binmeye çalışan iki İranlı polise takıldı. Olay geçen yıl kasım ayında yaşandı. İddiaya göre, İran uyruklu Ainaz B. ile Faezeh J., “Tiflis’e gidiyoruz.” diyerek orijinal belgelerini gösterip ilk kontrolden geçti.

PASAPORTLARI SAHTE ÇIKTI



Durumdan şüphelenen polis, kadınların gösterdiği Brezilya, İtalya ve Bulgaristan pasaportlarının sahte olduğunu belirledi. Kadınların yapılan üst aramalarında üzerlerinden İran pasaportları çıktı.

"8 BİN POUNDA TAKSİM'DEN ALDIK"



Olayla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İki şüpheli sahte pasaportları Taksim’de kimliği bilinmeyen bir kişiden, 8 bin pound karşılığında aldıklarını söyledi.

SAHTE PASAPORTLAR PROFESYONELCE HAZIRLANMIŞ



Olayla ilgili olarak kriminal inceleme raporu da hazırlandı. Raporda, ele geçirilen pasaportların profesyonelce hazırlandığı ve ilk bakışta sahte olduklarının fark edilmesinin zor olduğu belirtildi.



Savcılık, iki İranlı kadının 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.