İranlı Reza'yı öldürenler şüpheliler yakalandı

Soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin kentte kağıt toplayan ve Reze Feyza ile para meselesi yüzünden aralarında husumet olduğu belirlenen Afganistan uyruklu Muhammed İsrar K. (21), Zemar Z. (23), Rohullah K. (16) ve Mohammad Bais G. (20) olduğunu tespit etti.



Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 şüpheli ile onlara kaçmasında ve saklanmasında yardım ettiği belirlenen aynı ülke vatandaşı Shah Ahmed N. (21) ile Sultan Sangari M.’yi (19) yakalayarak gözaltına aldı.