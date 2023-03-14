İranlı Reza'yı öldürenler şüpheliler yakalandı

Eskişehir’de İran uyruklu Reza Feyza, oturduğu evde, kentte kağıt toplayan Afganistan uyruklu 4 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 4 şüpheli ile onlara saklanmalarında yardım ettiği belirlenen aynı ülke vatandaşı 2 kişi polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

İranlı Reza'yı öldürenler şüpheliler yakalandı

'in Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi’ndeki bir apartmanın bodrum katında kalan uyruklu Reza Feyza, pazar günü evinde ölü bulundu.

Yapılan incelemede Feyza’nın bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

İranlı Reza'yı öldürenler şüpheliler yakalandı - 1

Soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüphelilerin kentte kağıt toplayan ve Reze Feyza ile para meselesi yüzünden aralarında husumet olduğu belirlenen Afganistan uyruklu Muhammed İsrar K. (21), Zemar Z. (23), Rohullah K. (16) ve Mohammad Bais G. (20) olduğunu tespit etti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 şüpheli ile onlara kaçmasında ve saklanmasında yardım ettiği belirlenen aynı ülke vatandaşı Shah Ahmed N. (21) ile Sultan Sangari M.’yi (19) yakalayarak gözaltına aldı.

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