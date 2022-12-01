İstanbul'da yol kestiklerinin paralarını çalan İranlı sahte polisler yakalandı.



Zeytinburnu ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi'nde 17 Kasım'da Tacikistan uyruklu Ü.K. polise başvurarak, kendilerini polis olarak tanıtan iki kişinin, kontrol amacıyla kendisini durdurduğunu, cüzdanında bulunan 3 bin 700 dolar paranın çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Yenidoğan Mahallesi'nde de 23 Kasım'da polise başvuran Ukrayna uyruklu H.A. da aynı yöntemle 10 bin dolar parasının çalındığını söyledi.



Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olaylarla ilgili başlatılan çalışmada her iki olayı da aynı şüphelilerin yaptığı belirlendi.



Olaylar sırasında güvenlik kameralarına yakalanan şüphelilerin önce kullandığı otomobilin plakası ardından kimlikleri tespit edildi.



Önceki gün yapılan operasyonda olayları gerçekleştiren İran uyruklu şüpheliler Esmail B. (43) ile Kıyamars P.K. (54) gözaltına alındı.



Şüphelilerin kullandığı, üzerinde çalıntı plaka takılmış lüks otomobil de operasyonda ele geçirildi.



Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Esmail B.'nin 4 suç kaydının olduğu tespit edildi.



İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.