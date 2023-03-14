İranlı sahte polisler yakalandı

İstanbul Fatih'te kendilerini polis olarak tanıtarak yolda durdurdukları Senegal uyruklu turistin 2 bin 622 doları ile 17 bin lirasını çalan İran uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak 2 farklı olay daha gerçekleştikleri tespit edildi. Sahte polisler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İranlı sahte polisler yakalandı

'un Fatih ilçesi Mimar Kemalettin Mahallesi Turanlı Sokak üzerinde 3 Mart Cuma günü meydana gelen olayda, polise başvuran Senegal uyruklu İ.F. (45) polis olduğunu söyleyen kişilerin kendisini durdurduğunu ardından 2 bin 622 dolar ile 17 bin lira parasını alarak kaçtıklarını söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada olay anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi.

Görüntülerde beyaz renkli bir otomobilin içindeki şüphelilerin mağdur İ.F.'nin yanına yaklaştıkları, bir süre konuştuktan sonra parasını alıp hızla kaçtıkları görüldü. Görüntülerde İ.F.'nin otomobile asılarak bir süre sürüklendiği de görülüyor.

İranlı sahte polisler yakalandı - 1

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kiralık otomobil kullanan şüphelilerin kimliklerini belirledi. İran uyruklu şüpheliler Toosı M.(35), Mehran M.(22) ile Satar S.(18) gözaltına alındı.

Beylikdüzün'de yakalanan şüphelilerin işlemleri Asayiş şube müdürlüğünde yapıldı. Şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak iki ayrı olay daha gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Poliste işlemleri tamamlanan 3 ayrı dosyadan haklarında işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İran uyruklu şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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