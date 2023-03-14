İranlı sahte polisler yakalandı

İstanbul'un Fatih ilçesi Mimar Kemalettin Mahallesi Turanlı Sokak üzerinde 3 Mart Cuma günü meydana gelen olayda, polise başvuran Senegal uyruklu İ.F. (45) polis olduğunu söyleyen kişilerin kendisini durdurduğunu ardından 2 bin 622 dolar ile 17 bin lira parasını alarak kaçtıklarını söyledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada olay anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi.

Görüntülerde beyaz renkli bir otomobilin içindeki şüphelilerin mağdur İ.F.'nin yanına yaklaştıkları, bir süre konuştuktan sonra parasını alıp hızla kaçtıkları görüldü. Görüntülerde İ.F.'nin otomobile asılarak bir süre sürüklendiği de görülüyor.