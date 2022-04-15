İrem Kostakoğlu’nun cinayet zanlısı da öldü

Olayın ardından ağır yaralı olarak Aksu Mahallesi'ndeki Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yunus Emre Albayrak, cerrahi yoğun bakımda yaşamını yitirdi.

Giresun Merkeze bağlı Aksu Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarındaki bir dairede ikamet eden İrem Kostakoğlu, kendisiyle barışmak isteyen eski erkek arkadaşı Yunus Emre Albayrak tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Cinayet zanlısı Yunus Emre Albayrak daha sonra aynı silahla kendisini vurarak intihara teşebbüs etmişti. Ağır yaralı olarak Aksu’daki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yunus Emre Albayrak, hastanede hayatını kaybetti.

BARIŞMA TEKLİF ETTİ



Giresun Belediyesi'nde itfaiye personeli olarak çalışan İrem Kostakoğlu eve doğru yürürken yanına gelen eski sevgilisi Yunus Emre Albayrak barışma teklifinde bulundu.



REDDEDİLİNCE TETİĞİ ÇEKTİ



Kostakoğlu olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Albayrak, tabancayla İrem Kostakoğlu'nu vurdu. Ardından silahı kendi başına dayayan Albayrak, tetiği çekti.