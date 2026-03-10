İrfan Fidan Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne seçildi (İrfan Fidan kimdir?)

Anayasa Mahkemesi (AYM) görev değişimi yaşandı.

AYM Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan’ın görev süresinin 23 Mart 2026 tarihinde sona erecek olması nedeniyle bugün gerçekleştirilen Genel Kurul’da seçim yapıldı.

Yapılan oylama neticesinde Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği'ne İrfan Fidan seçildi.

İRFAN FİDAN KİMDİR?

İrfan Fidan, 15 Temmuz 1974'te Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğdu.

İlkokul, ortaokul ve liseyi Ordu’da bitiren Fidan, 1992 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1996 yılında mezun oldu.

1997 yılında Ankara adli yargı hâkim adayı olarak kamu görevine başlayan Fidan, 1999 yılında stajını tamamladıktan sonra sırasıyla Kayseri Akkışla, Erzurum Aşkale, Zonguldak Çaycuma, Hatay Dörtyol, İstanbul Şişli ve İstanbul Cumhuriyet savcısı olarak görev yaptı.

2012 yılında TMK 10. madde ile yetkili Cumhuriyet savcısı olarak atandıktan sonra 16 Ocak 2015 ile 26 Temmuz 2016 tarihleri arasında İstanbul Cumhuriyet başsavcı vekilliği, bu tarihten 27 Kasım 2020 tarihine kadar İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı görevlerini yürüttü.

27 Kasım 2020 tarihinde Yargıtay üyesi olan Fidan, 23 Ocak 2021 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi ve 25 Ocak 2021 tarihinde göreve başladı.

Fidan, evli ve iki çocuk babasıdır.