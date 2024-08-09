İrfan Özsert kimdir? Yeni Ege Ordu Komutanı olarak atanan İrfan Özsert kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

İrfan Özsert, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı imzasıyla, yeni Ege Ordu Komutanı olarak atanan İrfan Özsert'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, İrfan Özsert kimdir? Yeni Ege Ordu Komutanı olarak atanan İrfan Özsert kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

İrfan Özsert kimdir? Yeni Ege Ordu Komutanı olarak atanan İrfan Özsert kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

İrfan Özsert, 14 Haziran 1965 tarihinde Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde doğdu. 1983'te Kuleli Askerî Lisesini, 1987'de Kara Harp Okulunu, 1988'de Topçu ve Füze Okulunda sınıf eğitimini tamamladı.

Kara Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu. 2007'de topçu kurmay albay rütbesine terfi etti. Bu rütbede Kara Kuvvetleri Komutanlığı özel sekreterliği ve 2011-2012 yılları arasında Kara Harp Okulu Öğrenci Alayı komutanlığı yaptı.

2012'de tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2. Motorlu Piyade Tugayı (daha sonra 2. Hudut Tugayı) komutanlığı ve Genelkurmay 2. İstihbarat ve Analiz Değerlendirme Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2016'da tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2016-2017 arası Genelkurmay Genel Sekreterliği, 2017-2019 arası Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı yaptı.

2019'da korgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede Millî Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürlüğü yaptı.

2023'te orgeneral rütbesine terfi etti ve Genelkurmay II. Başkanlığına atandı.

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