Irmak taşınca asfaltta balık avladı

Bartın Irmağı, günlerdir devam eden sağanak yağış ve yüksek kesimlere yağan karların erimesi sonucu taştı. Çağlayan piknik alanında yaklaşık 3 metre genişliğindeki asfalt yol ile yol kenarında bulunan ağaçlar ve gezi yolu sular altında kaldı. Taşkını fırsat bilen Mustafa Köseoğlu adlı vatandaş ise iki oltayı yola atarak balık avına başladı. Suların henüz ulaşmadığı kaldırımdan asfalt yolun üzerine oltasını atan Köseoğlu, yarım kiloyu aşan iki balık yakaladı.



Her taşkın döneminde yolda balık avladığını belirten Köseoğlu, her seferinde de balık yakalamayı başardığını ifade etti. Köseoğlu, "Daha önce buradan çok balık aldım. Sazana varana kadar hemen her cinsten balık aldım. 1 kiloluk balıklar yakaladım. Balık akıntıdan kenara geliyor. Onun için yola atıyorum oltayı. Bugün iki karabalık aldım. Genelde bu kış mevsiminde olur. Su seviyesi yükseldiğinde, sel geldiğinde kenara atarım sürekli. Balık kenara yaklaşır. Bu yol dün su altında kalmaya başladı. Bugün büyük bölümü suyun altında bulunuyor" dedi.

Ilgaz Dağı'ndan doğan ve Kocaçay ile Kocanaz Çayı'nın şehir merkezindeki Gazhane Burnu'nda birleşerek oluşturduğu Bartın Irmağı, son yağmurlarla birlikte taşma noktasına ulaştı. Karadeniz'e dökülen yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki Bartın Irmağı'nın rengi de kahverengiye dönüştü. Irmağın taştığı Çağlayan piknik alanının girişine şerit çeken polis ekipleri, alana girişi yasakladı. Irmağın Yalı mevkisi kesiminde de taşkın yaşanırken, gezi yolu su altında kaldı. Polis ekipleri her iki bölgeyi de sık sık kontrol ederek, gerekli tedbirleri alıyor.