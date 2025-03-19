İrtikap suçu ne demek? İrtikap sözlük anlamı

İrtikap veya irtikāb; Türk Ceza Kanunu'nda verilen kamusal görevli çıkar sağlama, adam kayırma minvali şahsi amaçlarla kullanılmasıyla işlenen suçu ifade eder. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda "Yüz kızartıcı suçlar" kapsamında görülen bu fiili işleyen kişiler devlet memuru olamazlar ve işledikleri bu suç adli sicil kayıtlarında da uzunca bir süre görünür.



Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 250. maddesinde düzenlenmiştir ve iki türü vardır:



İcbar Suretiyle İrtikap: Kamu görevlisi, görevini kötüye kullanarak bir kişiyi zorlayarak haksız menfaat sağlar.



İkna Suretiyle İrtikap: Kamu görevlisi, görevinden kaynaklanan nüfuzunu kullanarak bir kişiyi kandırır ve bu yolla haksız menfaat sağlar.



RÜŞVET VE İRTİKAP FARKI NEDİR?



İrtikap suçu, genellikle rüşvet ve yolsuzluk gibi kavramlarla karıştırılsa da, özellikle kamu görevlisinin yetkisini kullanarak çıkar sağlamayı içermesiyle ayrılır.







