İş anlaşmazlığında kan aktı

Kırkbınar Mahallesi'nde yol çalışması yapan belediye işçileri Uğur Ş., (41) ile S.K. (33) arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K., cebinden çıkardığı bıçakla Uğur Ş'yi yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan Uğur Ş., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Jandarma ekipleri, S.K.'yı gözaltına aldı.