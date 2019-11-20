İş arkadaşını öldürdü, 4 kişiyi yaraladı

Niğde'de bir kişi beraber çalıştığı arkadaşını öldürdü, 4 kişiyi de yaraladı. Olaydan sonra kaçan zanlı, gözaltına alındı

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Niğde'de restoranda çalışan bir kişi, birlikte çalıştığı iş arkadaşını öldürdü, 4 kişiyi bıçakla yaraladı.

Aşağıkayabaşı Mahallesi'nde bir restoranda çalışan M.Ş. ile iş arkadaşları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönen olayda, M.Ş, eline aldığı bıçakla iş arkadaşları Emine K. (23), Adem Y. (41) ve Mestan Tekin (26) ile müşteri Haluk Ç. (51) ve Yücel M'yi (31) yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mestan Tekin, hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan şüpheli, Selçuk Mahallesi'nde gözaltına alındı.

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